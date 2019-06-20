Кейлор Навас близок к переходу в Бенфику

Голкипер Реала Кейлор Навас этим летом может оказаться в чемпионате Португалии.

Вратарь мадридского клуба Кейлор Навас близок к переходу в португальскую Бенфику, об этом сообщает Football Espana.

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По информации источника, руководство Бенфики уже достигло согласия с Реалом о сумме отступных за костариканца, и теперь намерено договориться с самим голкипером об условиях личного контракта.

Напомним, Навас играет за "сливочных" с августа 2014 года. Всего за мадридцев вратарь провел 161 матч и пропустил 157 голов. В составе "королевского клуба" Навас трижды выигрывал Лигу чемпионов, а также становился чемпионом Испании.

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