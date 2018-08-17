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Кендзера: Беседин помогает продвигаться ближе к чужим воротам

06:30 9 Читати українською
Кендзера: Беседин помогает продвигаться ближе к чужим воротам
Томаш Кендзера / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Томаш Кендзера прокомментировал роль в команде нападающего Артема Беседина.

"Беседин очень много работает на команду, бьется и борется за каждый мяч впереди. В частности, благодаря его настойчивости мы можем продвигаться ближе к чужим воротам", – сказал Беседин в эфире FootballHub.

Аякс – Динамо: Де Лигт и Хунтелаар оценили соперничество с Динамо в Лиге чемпионов

Киевское Динамо дома победило чешский Славию в ответном матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышло в плей-офф, где сыграет против амстердамского Аякса.

Первый матч состоится 22 августа на Амстердам Арене, ответный – 28 августа на НСК Олимпийский.

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