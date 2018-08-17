Кендзера: Беседин помогает продвигаться ближе к чужим воротам

Защитник Динамо Томаш Кендзера прокомментировал роль в команде нападающего Артема Беседина.

"Беседин очень много работает на команду, бьется и борется за каждый мяч впереди. В частности, благодаря его настойчивости мы можем продвигаться ближе к чужим воротам", – сказал Беседин в эфире FootballHub.

Аякс – Динамо: Де Лигт и Хунтелаар оценили соперничество с Динамо в Лиге чемпионов

Киевское Динамо дома победило чешский Славию в ответном матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышло в плей-офф, где сыграет против амстердамского Аякса.

Первый матч состоится 22 августа на Амстердам Арене, ответный – 28 августа на НСК Олимпийский.

Динамо – Славия: Футбольная ассоциация Чехии отреагировала на скандальное заявление Тврдика касательно Григория Суркиса