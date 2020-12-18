"КДК принял решение применить санкции к Юрченко и Шепелеву, а именно один матч дисквалификации и один матч условно. Мы оценили характер нарушений, оценил сходство их с предыдущими случаями красных карточек, которые были показаны после просмотра VAR.

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Понимаем, что стандартная санкция – это два матча дисквалификации. До этого были подобные случаи по Шапаренко, Мораесу и Забарному.

Учитывая нашу предыдущую практику и характер нарушений, считаем, что санкция в виде отстранения на два матча была бы слишком суровой. Также, мы учитывали тот факт, что арбитры в этих случаях сначала показывали желтые карточки", – отметил Грищенко в комментарии Футбол News.

Напомним, Шепелев был со скандалом удален в матче УПЛ между Динамо и Колосом, а Юрченко – в поединке Зари против Десны в Кубке Украины.

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