Поведение президента Олимпика Владислава Гельзина не останется без внимания Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

В четверг (11 марта) состоится заседание КДК УАФ, на котором рассмотрят информацию о возможных нарушениях Регламента УПЛ и Дисциплинарных правил, зафиксированных в рапортах официальных лиц матча 17-го тура Олимпик – Шахтер (0:1), сообщает официальный сайт УАФ.

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Также будет начата проверка возможных нарушений со стороны Владислава Гельзина. Президент Олимпика после поражения Шахтеру ворвался в эфир с грубыми оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов.

Добавим, что в течение сезона под санкции КДК УАФ попадали президенты других клубов – Александр Поворознюк (Ингулец) и Игорь Суркис (Динамо Киев).

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