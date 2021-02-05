КДК УАФ рассмотрит дела о резонансных высказываниях Суркиса, Кополовца, Кобина и Поворознюка
Комитет по этике и честной игре УАФ рассмотрел ряд дел в отношении возможного нарушения кодекса.
Комитет по этике и честной игре вынес предупреждения за неэтичные или оскорбительные выражения:
- президенту Нивы В Вадиму Кудиярову;
- директору по стратегическому развитию Карпат Сергею Болотникову;
- игрокам Зари Никите Шевченко, Владлену Юрченко, вингеру Динамо Беньямину Вербичу и нападающему Ворсклы Руслану Степанюку;
- тренеру Ингульца Сергею Лавриненко, наставнику Колоса Руслану Костышину, тренеру Агробизнеса Александру Чижевскому и наставнику Полесья Сергею Шищенко.
Кроме этого, официальный сайт УАФ сообщает, что КДК рассмотрит дела относительно высказываний:
- президента Динамо Игоря Суркиса;
- главного тренера Ворсклы Юрия Максимова,
- главного тренера Миная Василия Кобина и спортивного директора клубу Михаила Кополовца;
- президента Горняк-Спорта Петра Каплуна;
- президента Ингульца Александра Поворознюка.
Также будет рассмотрено дело об участии украинских футболистов в матче так называемых сборных ДНР и Абхазии.
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