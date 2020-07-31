КДК УАФ принял решение по президенту ПФЛ, которому клубы выразили недоверие

В сообщении пресс-службы УАФ отмечается, что Сергей Макаров признан виновным в нарушении Кодекса этики и честной игры, проявившемся, в частности, в предоставлении СМИ комментариев, которые не касаются его компетенции и наносят ущерб имиджу УАФ и украинского футбола в целом.

Президенту ПФЛ выразили недоверие 24 клуба – среди них Рух, Волынь и Черноморец

По результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение применить к президенту ПФЛ Сергею Макарову санкцию в виде предупреждения и обязал его в дальнейшем воздержаться от высказываний, которые могут быть расценены как нарушающие Кодекс этики и честной игры УАФ.

Ранее сообщалось, что 24 клуба Первой и Второй лиг выразили недоверие президенту ПФЛ Сергею Макарову. По информации СМИ, 5 августа состоится заседание Совета лиг, на котором Макарова могут отправить в отставку.

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