КДК УАФ суворо наказал защитника ФК Скорук Алексея Пинчука за жестокий фол во время поединка против молодежной команды СК Днепр-1.

КДК УАФ распространил действие санкции, примененной Ассоциацией футбола Днепропетровской области в отношении игрока ФК Скорук Алексея Пинчука, о пожизненном отстранении от участия в соревнованиях под эгидой УАФ и ее членов, информирует официальный сайт учреждения.

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Такое решение было принято из-за жестокого фола футболиста против игрока СК Днепр-1 Александра Килыка, получившего в эпизоде серьезную травму, которая может помешать продолжению карьеры.

Добавим, что Пинчук присоединился к любительскому Скоруку в 2020 году. Ранее защищал цвета Горняка-Спорт, запорожского Металлурга, Николаева, Вереса, Сум и Днепродзержинской Стали.

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