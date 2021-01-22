Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение применить к Игорю Суркису санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

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Кроме того, президента Динамо предупредили о возможности применения наказания посерьезнее в случае повторного нарушения, за поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ, и содержит признаки нарушений положений Кодекса этики и честной игры УАФ.

Основанием для принятия решения стало заключение Комитета этики и честной игры УАФ, который установил наличие нарушений в высказываниях президента Динамо во время интервью 2 августа 2020 года.

Напомним, интервью Суркиса народному артисту Украины Петру Маге в программе "Мага" транслировалось на "112 канале".

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