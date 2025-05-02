Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение оштрафовать Александра Поворознюка за сексистский характер высказываний о женском футболе, сообщает ТаТоТаке.

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В марте президент Ингульца раскритиковал женский футбол:

"Ну не знаю. Это не для меня. Я не понимаю женского футбола. Там кроме красивых девушек я футбола не вижу. А с красивыми девушками надо что-то другое делать, а не в футбол играть. Это мое мнение", – сказал Поворознюк, отвечая на вопросы подписчиков на своем канале в YouTube.

По информации источника, КДК УАФ оштрафовал Александра Поворознюка на 200 тысяч гривен. Также известный функционер должен прочитать для своего клуба лекцию о недопустимости дискриминации в футболе.

К слову, Ингулец сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба из Петрово 20 очков после 26-ти туров чемпионата.

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