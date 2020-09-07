Два представителя Второй лиги рискуют попрощаться с КУ по разным причинам.

9 сентября КДК УАФ проведет заседание, на котором будет рассматриваться потенциальная дисквалификация Подолья и ФК Чернигов из Кубка Украины, сообщает ua-football.

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Черниговская команда не явилась на матч 1-го квалификационного раунда КУ против винницкой Нивы, за что ей грозит техническое поражение.

Команда Подолье провела свой матч с Прикарпатьем и даже сумела победить (1:1, пен. 8:7), однако в составе хозяев на поле вышел Ян Морговский, который должен был отбывать дисквалификацию за удаление в предыдущем сезоне КУ (матч против Волыни, 1:1, пен. 4:5). Согласно регламенту, Подолье также должно получить техническое поражение.

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