Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ оштрафовал Динамо, сообщает пресс-служба Кривбасса.

"Луческу был тоталитарным тренером": Суркис оценил успехи Шовковского в должности тренера Динамо

"Бело-синие" поплатились за нежелание наставника Динамо Александра Шовковского приходить на послематчевое флеш-интервью после гостевой игры 14-го тура УПЛ против криворожцев (2:0).

Напомним, тогда в пресс-службе Динамо заявили, что согласно регламенту обязательным является присутствие представителя тренерского штаба на послематчевой пресс-конференции, куда Шовковский пришел, а другие послематчевые интервью не обязательны.

Отмечается, что дирекция УПЛ направила информацию об этом эпизоде в КДК, подтвердившем факт нарушения регламента. Как следствие, дисциплинарный орган обязал Динамо уплатить обязательный денежный взнос. Сумма штрафа не уточняется.

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