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КДК оштрафовал Арсенал-Киев и запретил руководителю "канониров" посещать матчи команды

18:11 8 Читати українською
КДК оштрафовал Арсенал-Киев и запретил руководителю "канониров" посещать матчи команды
ФК Арсенал-Киев

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ применил дисциплинарные санкции к Арсеналу-Киев.

Арсенал-Киев обязан оплатить штраф в размере 100 тысяч гривен и провести следующий домашний матч без болельщиков, сообщает пресс-служба УАФ.

Арсенал-Киев – Черноморец: в раздевалку зашел человек и дал "аппетитного леща" арбитру матча, – журналист

Отмечается, что Арсенал-Киев наказан за "грубые, некорректные высказывания официальных лиц клуба в адрес арбитров матча и поведение, которое вредит репутации футбола.

Также руководителю ФК Арсенал-Киев А. Москаленко запрещено посещать стадионы во время выступлений на них Арсенала-Киев в течение трех матчей.

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КДК ФФУ Арсенал-Киев Арсенал-Киев Александр Москаленко
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