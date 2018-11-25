КДК ФФУ оштрафовал Олимпик на 500 тысяч гривен

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко рассказал о санкциях, примененных к Олимпику.

"Применили максимальный финансовый штраф в размере 500 тысяч гривен. В целом были применены почти максимальные санкции, учитывая то, что это не первая история у Олимпика.

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Три года назад КДК уже принимал решение о двух договорных матчах, которые были организованы и сыграны командой Олимпик U-21", – рассказал Игорь Грищенко в программе "Великий футбол".

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Напомним, ранее сообщалось, что команды Олимпика U-21 и U-19 будут дисквалифицированы из чемпионата Украины на 2 сезона. Это решение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в городе Лозана.