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КДК ФФУ оштрафовал Олимпик на 500 тысяч гривен

23:36 13 Читати українською
КДК ФФУ оштрафовал Олимпик на 500 тысяч гривен
ФК Олимпик / Сайт клуба

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко рассказал о санкциях, примененных к Олимпику.

"Применили максимальный финансовый штраф в размере 500 тысяч гривен. В целом были применены почти максимальные санкции, учитывая то, что это не первая история у Олимпика.

УПЛ сделала официальное заявление по ситуации с Олимпиком

Три года назад КДК уже принимал решение о двух договорных матчах, которые были организованы и сыграны командой Олимпик U-21", – рассказал Игорь Грищенко в программе "Великий футбол".

Шесть воспитанников Олимпика пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах, – FootballHub

Напомним, ранее сообщалось, что команды Олимпика U-21 и U-19 будут дисквалифицированы из чемпионата Украины на 2 сезона. Это решение можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде в городе Лозана.

Теги
Олимпик Олимпик КДК ФФУ Игорь Грищенко
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