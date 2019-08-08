КДК дисквалифицировал двух игроков Олимпика по мотивам матча против Колоса

Горечь поражения в матче с Колосом (0: 1) – это не единственное наказание для дончан за этот поединок.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение применить санкции к защитнику Олмипика Алию Абубакару и голкиперу Герману Пенькову, сообщает официальный сайт организации.

Три удаления и гол с пенальти в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 0:1

На 66-й минуте поединка против Колоса вратарь Олимпика снес игрока соперника, за что был удален. КДК дисквалифицировал игрока на один матч.

Перед финальным свистком красную карточку получил Абубакар за удар в лицо соперника, нигерийца наказали тремя матчами дисквалфикации.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону