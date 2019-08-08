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КДК дисквалифицировал двух игроков Олимпика по мотивам матча против Колоса

14:40 98 Читати українською
КДК дисквалифицировал двух игроков Олимпика по мотивам матча против Колоса
Олимпик – Колос / Фото ФК Олимпик

Горечь поражения в матче с Колосом (0: 1) – это не единственное наказание для дончан за этот поединок.

66’ Герман Пеньков
90+3’ Алию Абубакар
 
Евгений Смирный 43’
Виталий Гавриш 68’
43’ Евгений Смирный
66’ Герман Пеньков
68’ Виталий Гавриш
90+3’ Алию Абубакар

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение применить санкции к защитнику Олмипика Алию Абубакару и голкиперу Герману Пенькову, сообщает официальный сайт организации.

Три удаления и гол с пенальти в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 0:1

На 66-й минуте поединка против Колоса вратарь Олимпика снес игрока соперника, за что был удален. КДК дисквалифицировал игрока на один матч.

Перед финальным свистком красную карточку получил Абубакар за удар в лицо соперника, нигерийца наказали тремя матчами дисквалфикации.

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Олимпик Олимпик КДК УАФ Герман Пеньков Герман Пеньков Олимпик - Колос Алию Абубакар Алию Абубакар
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