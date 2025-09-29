"Много разговоров надуманных. Решил уточнить свою позицию. Обращаюсь к болельщикам Динамо. Я коренной киевлянин, и в моих жилах кровь нашего клуба. Я унаследовал это от своих родителей, с этим живу, на этом воспитываются мои дети, и я уверен, что будут воспитываться мои внуки.

В Украине – война. Мы все на грани. И по понятным причинам пресекаем любое, связанное с неуважением к нашему государству и народу.

Владислав молдован. Мы все знаем, что такое пропаганда и как она работает в разных странах. До начала войны даже в нашем государстве был малый процент идиотов, которые верили в "русский мир". Все зависит от среды, где ты общаешься.

Были замечены в соцсетях неадекватные посты молодого парня. Естественно, это возмутило всех болельщиков. Нетрудно представить, что молодой парень наслушался ранее телевизионной пропаганды. После начала войны мнения многих людей кардинально изменились.

Казнить молодого парня за то, что он наслушался х*рни? Я думаю, что это было бы глупо с нашей стороны. По большей части вся эта истерия вокруг игрока раздута журналистами с целью пиара своих изданий.

Нет логики в словах, что он ватник. Если бы он был им, то никогда бы в жизни не перешел в украинский клуб. Тем более, он публично заявил о своих политических взглядах. Но этого оказалось мало для пиарщиков.

Обращаюсь к нашим болельщикам и пацанам из сектора. Мы должны быть умнее и мудрее. Мы должны дать шанс молодому пацану разобраться самостоятельно, что к чему. Как только он попадет под воздушную тревогу, в его голове все быстро станет на свои места. Я уверен, что он прибыл к нам с добрыми намерениями. Предлагаю завязывать с буллингом молодого пацана", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Напомним, Владислав Бленуце перешел в Динамо из румынской Университати за 2,5 миллиона евро. Контракт с игроком заключен до 2030 года.

