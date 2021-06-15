Вингер сборной Литвы Донатас Казлаускас больше не будет выступать за "горожан".

Литовский полузащитник Донатас Казлаускас покинул Львов, сообщает официальный сайт "горожан".

Бразильский легионер Львова самостоятельно выучил украинский язык – мешала только одна проблема

Соглашение с 27-летним футболистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон – его контракт с клубом действовал до 30 июня 2022 года.

Напомним, Казлаускас присоединился ко Львову в сентябре 2020 года. В сезоне 2020/21 провел за "горожан" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21