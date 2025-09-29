"Я нахожусь в периоде изучения, который не позволяет мне сказать, что мне больше нравился предыдущий формат или этот. Это другое. В прошлом году я играл в этом формате в Лиге Европы, и я предпочитаю сказать, что он инновационный.

В то же время, все новое кажется несколько странным в том смысле, что ты играешь только один матч против команды. Когда ты играешь только один матч, возникает разочарование: если играешь в гостях – хотел бы дома; если дома – хотел бы в гостях.

Или же несправедливо, что в рейтинге среди стольких команд я нахожусь на определенном месте, но не играл против команды, которая идет выше меня. Это немного странно. Но интересно и то, что это позволяет с самого начала сыграть против соперников – в этом случае восьми разных соперников. Мы должны адаптироваться", – цитирует "особенного" A Bola.

Моуринью возглавил Бенфику после того, как клуб уволил Бруну Лаже. Это случилось после поражения в первом матче Лиги чемпионов от Карабаха (2:3).

