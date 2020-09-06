Сборная Украины заставила о себе говорить в Европе. После удачной квалификации на Евро-2020, где мы обыгрывали Португалию, на команду Андрея Шевченко обратили внимание. Известный испанский журналист подготовил разбор "сине-желтых".

Журналист Cadena SER Бруно Алемани рассыпался в комплиментах Украине. Он признался, что команда и тренер, которые его больше всего поразили в отборе к Евро-2020 – это Андрей Шевченко и наша национальная сборная. Перед матчем против Испании Бруно решил познакомить своих земляков с базовыми характеристиками "сине-желтых".

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"Шевченко – твердый сторонник самых техничных футболистов. Полузащита полностью укомплектован игроками с левой рабочей ногой: Степаненко, Малиновский, Зинченко. Они пытаются разыгрывать из глубины. Атакующая тройка не вовлечена в билд-ап команды, но осуществляет давление на оборону соперника", – пишет Алемани.

На конкретном примере с матча против Швейцарии он описывает трюк нашей сборной: "Украина выманивает соперника в прессинг, а трио форвардов сохраняет высокие позиции, оттягивая заднюю линию швейцарцев. Как следствие – возникает пространство между линиями, куда врывается Малиновский и беспрепятственно получает пас".

Алемани обратил внимание и на организацию обороны команды Шевченко: "В защите сборная Украины чередует высокий прессинг и оборону средним блоком в два эшелона – 4 защитника и 5 хавбеков, которые перекрывают линии передач внутрь блока. Когда атака соперника продвигается выше, Степаненко садится на одну линию с защитниками, становясь фактически третьим центрбеком ".

Также испанский журналист прошелся по персоналиям: "Кроме Марлоса, Ярмоленко и Коноплянки, из нового поколения хотел бы выделить фулбека Тимчика. Вингер Цыганков тоже пугает, но ему сейчас трудно пробиться в стартовый состав. Матвиенко – брутальный лидер обороны. И вы знаете, что я думаю о Малиновском – восторг".

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В завершение Бруно выделил слабое место в сборной Украины: "Главной проблемой команды я считаю идею Шевченко активно привлекать Пятова в построение атак. Выход от собственных ворот короткими передачами с участием этого голкипера очень рискован. То же можно сказать о Шахтере Луиша Каштру. Посмотрим, сколько времени понадобится Лунину, чтобы пробиться в основу".

El equipo (y entrenador) que más me sorprendió positivamente en la fase de classificación para la Euro fue la Ucrania de Shevchenko. Hoy se enfrentan a España (lo contaremos en @carrusel, claro). Breve hilo para explicar un poco más de un equipo con una identidad ya creada. pic.twitter.com/FKuFEMhMOi — Bruno Alemany (@brunoalemany) September 6, 2020

В комментариях один из болельщиков выдал яркую фразу: "Читаю вас и кажется, что мы говорим о Бразилии Пеле". На что журналист ответил: "Наоборот. Это идеально сплетенная команда. Они два года не проигрывают".

Сборная Украины сегодня, 6 сентября, сыграет второй поединок в Лиге наций. Матч Испания – Украина стартует в 21:45 по киевскому времени.