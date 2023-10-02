"Нам предстоит противостоять одной из лучших команд Италии, которая стала чемпионом в прошлом году и сохранила большую часть основного состава. У нее отличные игроки, и болельщики будут оказывать сильное давление на команду. Нам нужно быть очень профессиональными и постараться выступить так же хорошо, как в матче с Жироной. Я думаю, мы можем взять что-то хорошее из игры с Жироной и использовать это в игре с Наполи. Для нас всегда важно хорошо защищаться. Если мы сохраним ворота сухими, то окажемся гораздо ближе к победе, чем к поражению.

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Выезд в Неаполь станет нашей самой сложной игрой в групповом этапе. Я хорошо провел время в этом прекрасном городе, некоторые моменты были лучше, некоторые хуже. Я не думаю, что имеет смысл оглядываться на прошлое. В конце концов, мой уход был лучшим решением для меня и для Наполи, потому что они выиграли Скудетто, а я вернулся в лучший клуб в мире.

Модрич? Он сыграл первую игру в Лиге чемпионов и дерби. Последние две игры он не играл, но конкуренция очень высокая. У нас нет проблем с ним, и у него нет проблем с нами. Иногда мне приходится принимать трудные решения. Последние две игры он не сыграл по техническим причинам, но завтра, возможно, сыграет. Мне всегда придется исключать топ-полузащитника, но меня на каждой пресс-конференции продолжают спрашивать по этому поводу. У нас семь полузащитников, но я могу выбрать только четырех из них. Вы продолжите меня критиковать, даже если я выберу пятерых хавбеков", – цитирует Анчелотти Managing Mаdrid.

Матч Наполи – Реал состоится во вторник, 3 октября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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