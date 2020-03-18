"Каждый по разу", – бразильский тафгай открыл грубый секрет, как остановить Месси

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело вспомнил давние методы пентакампеонов против аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Он уникальный игрок. Когда Бразилия играла против него, то мы договаривались, что каждый должен ударить его, нужно меняться. Его было тяжело остановить без этого.

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Мы не сломать его хотели, а просто сбить с игрового ритма и создать неудобства. Это был тактический момент. Месси, по сравнению с Криштиану Роналду, более невероятный игрок. Криштиану может забить 5 мячей, но Месси забьет 5 сам и еще поможет забить партнереам. Он универсальнее", – рассказал хавбек в интервью Clarin.

К слову, Фелипе Мело считается одним из самых грубых игроков. Лишь в сезоне-2019 он получил 19 предупреждений и 2 удаления, проведя 48 матчей за Палмейрас во всех турнирах.

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