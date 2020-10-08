"Пытались себя проявить, пытались выполнить те требования, которые выдвинул наш главный тренер.

Франция – Украина – 7:1 – видео голов и обзор матча

В принципе, один забили. Были моменты еще забивать, но, опять же, сегодня почти все моменты завершились голами в наши ворота", – заявил "динамовец" в эфире Футбол 1/2/3.

Напомним, что накануне Франция разбомбила Украину в спарринге, а единственный мяч в составе национальной команды забил именно Цыганков.

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