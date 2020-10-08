"Каждый момент – гол": Цыганков лаконично объяснил разгром от Франции
11:42 - Читати українською
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков поделился эмоциями после разгромного поражения французской команде (1:7) в товарищеском матче.
24’ Оливье Жиру
34’ Оливье Жиру
65’ Корентен Толиссо
82’ Килиан Мбаппе
89’ Антуан Гризманн
Виктор Цыганков 53’
24’ Оливье Жиру
34’ Оливье Жиру
53’ Виктор Цыганков
65’ Корентен Толиссо
82’ Килиан Мбаппе
89’ Антуан Гризманн
"Пытались себя проявить, пытались выполнить те требования, которые выдвинул наш главный тренер.
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В принципе, один забили. Были моменты еще забивать, но, опять же, сегодня почти все моменты завершились голами в наши ворота", – заявил "динамовец" в эфире Футбол 1/2/3.
Напомним, что накануне Франция разбомбила Украину в спарринге, а единственный мяч в составе национальной команды забил именно Цыганков.
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