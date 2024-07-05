В матче против сборной Словении Криштиану Роналду трижды исполнил опасные штрафные, которые не привели к голам. Подобное происходит уже не впервые и вошло в привычку, что вызвало бурю критики в адрес форварда Аль-Насра. Бернарду встал на защиту КР7.

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"Мы понимаем, почему люди критикуют, это - часть наших реалий. Вот почему мы зарабатываем так много денег и обеспечиваем лучшую жизнь нашим семьям и друзьям. К лучшему или к худшему, это наша работа. Во время Евро все становятся футбольными знатоками, каждый мнит себя тренером. Мы это принимаем.

Пенальти? Криштиану – человек, он был эмоционален, когда не реализовал пенальти. Иногда ваши реакции не такие, какими вы их представляете. Он чувствовал, что мог бы добиться большего. На мой взгляд, это был отличный пенальти и отличный сэйв от Облака. Он много плакал, так люди справляются с эмоциями. Я не вижу повода для дискуссии, в отличие от людей", – цитирует Бернарду Mais Futebol.

Напомним, что Португалия прошла Словению лишь в серии пенальти. В основное время встречи Роналду не реализовал 11-метровый, но сумел исправиться в послематчевой серии (0:0, 3:0).

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