Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер рассказал о своем отношении к переходу Джорджиньо Вейналдума в ПСЖ.

Недавно нидерландский полузащитник пожаловался, что Ливерпуль недостаточно ценил его, а некоторые фанаты оскорбляли после плохих матчей.

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"Я люблю Джини, но это неправильно. Социальные сети – это цирк, каждый клуб имеет своих клоунов. Выключи сообщения, если это тебя так беспокоит, или удали эту программу! Он хотел больше денег, но клуб отказал. Это футбол!" – написал Каррагер в Twitter.

Напомним, Вейналдум отказался подписывать новый контракт с Ливерпулем и бесплатно присоединился к ПСЖ.

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