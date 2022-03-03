"Ваше молчание – это пособничество в массовым убийствам и разрушениям. Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения. Поражение, которое невозможно будет вычеркнуть из мировой истории.

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И каждый из вас будет виновным и ответственным за совершенные преступления", – цитирует Палкина пресс-служба Шахтера.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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