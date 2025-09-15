Форвард Слована из Братиславы Николай Кухаревич оценил свои перспективы в сборной Украины, а также рассказал о желании встретиться с Динамо или Шахтером в плей-офф Лиги конференций.

– Вы очень хорошо начали сезон. По статистике вы лучший игрок-иностранец в Словане в начале этого сезона. С таким бэкграундом вы думали о сборной Украины? Как считаете, могли бы вы помочь команде в сентябрьских матчах против Франции и Азербайджана, которые не очень удачно сложились для Украины?

– Я не могу сказать – помог бы или нет. Никто не знает, как сложилось бы, если бы я там был. Но, конечно же, каждый украинский игрок, который играет в Украине или за рубежом, думаю, хочет играть за свою сборную. Я стремлюсь к этому. Это моя мечта, к которой я иду и буду делать все возможное, чтобы этого достичь.

– Вы можете сравнить уровень словацкого чемпионата с украинским?

– Мне на самом деле очень трудно сравнивать, потому что в Украине (за Рух – прим.) я играл 4 года назад. Тогда была другая лига, да и я был молод. Поэтому мне трудно сравнивать. Думаю, сейчас украинский чемпионат очень сильно изменился по сравнению с тем, который был 4 года назад. Тогда, думаю, чемпионат был сильнее. Думаю, словацкая лига сейчас точно не слабее, а наверное даже сильнее украинской. О чем свидетельствует и рейтинг Таблицы коэффициентов.

– Слован в этом сезоне будет играть в основном этапе Лиги конференций, как Динамо и Шахтер. Вы бы хотели с ними встретиться в плей-офф?

– Конечно. Конечно, было бы интересно встретиться с ними, посмотреть, сравнить уровни команд. Но как сложатся турнирные пути – это не совсем от нас зависит. От нас зависит то, как мы будем играть – и мы постараемся показать хорошую игру и добиться удачного результата. Хотим пройти в турнире как можно дальше независимо от того, кто будет в соперниках – Шахтер, Динамо или кто-то другой, – заявил Николай Кухаревич в интервью Sport.ua.

Напомним, что за Слован выступает еще один украинец – полузащитник Даниил Игнатенко.

