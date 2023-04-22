"Календарь слишком напряженный, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков. Футболисты – важнейшая часть футбола.

"Не думаю, что Гвардиола полностью изменил свой стиль": Анчелотти оценил соперника Реала в Лиге чемпионов

Каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе. Это плохо для футбола. Это неверно. Что-то должно измениться. Слишком много игр", – цитирует наставника "сливочных" ESPN.

Напомним, что у мадридцев в мае очень сложный график. В финале Кубка Испании команда Анчелотти сыграет против Осасуны. Эта встреча запланирована на 6 мая, а уже три дня спустя, 9 мая, Реал встретится с Манчестер Сити в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

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