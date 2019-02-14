"Каждую ночь он должен ложиться спать, благодаря Санчеса", – Оуэн жестко раскритиковал Озила

Бывший форвард Ливерпуля Майкл Оуэн считает, что Месут Озил остался в Арсенале только благодаря переходу Алексиса Санчеса в Манчестер Юнайтед.

"Каждую ночь Озил должен ложиться спать, благодаря Санчеса. Тогда Арсенал просто не мог потерять двух квалифицированных игроков одновременно.

Озил отказался переходить в ПСЖ на правах аренды

Лондонцы сохранили Озила, предложив ему сумму, которая, наверное, в два раза превышает его реальную стоимость. Он получил очень выгодное предложение", – цитирует Оуэна Squawka.

Напомним, Арсенал обменял Алексиса Санчеса на Генриха Мхитаряна в январе прошлого года. При этом Санчес стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.

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