Главный тренер Альянса Юрий Ярошенко прокомментировал информацию о прекращении выступлений в Первой лиге в самом начале сезона.

"Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе Альянс. Те условия, которые мы обсуждали сначала с президентом о квалификации команды и движении вверх – мы все выполняли. Каждой сказке приходит конец.

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Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать это время. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать", – поделился Ярошенко в комментарии Футбол News.

Напомним, президент Альянса Сергей Демченко сообщил, что снимает клуб с розыгрыша Первой лиги и ликвидирует все футбольные проекты. Последней каплей в принятии такого решения стало скандальное судейство в матче с Металлистом.

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