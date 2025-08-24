Любимый город: Село Камыши. Это место для меня особенное, потому что именно здесь я чувствую настоящий покой.

Блюдо, которое могли бы есть каждый день: Паста.

Вещь, без которой никогда не выходите из дома: Сумочка-бананка (Смеется).

Фильм, песня или трек, который всегда включаете в эмоциональные моменты: "Холодная ночь, бокал просекко".

Иностранный язык, который хотели бы выучить: Английский и немецкий.

Вопрос от журналистов, который больше всего раздражает. І который, наоборот, радует: Сложный вопрос. Нет такого одного – все зависит от эмоций после матча.

Первая зарплата в футболе – где, сколько и на что потратили: Нефтяник Ахтырка. Пять тысяч гривен – конечно же, на бутсы и вещи.

Самая важная дата в вашей жизни: 9 апреля 2017 года – дебют на профессиональном уровне за ФК Нефтяник Ахтырка.

Книга, которая произвела наибольшее впечатление: "Я – Златан Ибрагимович".

Самый серьезный момент в матче или на тренировке: Таких моментов много, особенно на тренировках. Вспомнить конкретный трудно.

Самый веселый партнер в клубе: Мединский и Прокопенко – они просто топ (Смеется).

Кого из партнеров по команде вы бы точно не взяли в комнату на сборах: Да у меня таких нет, с каждым мог бы жить.

Турнир, в котором мечтаете сыграть, и стадион, где хотели бы забить гол: Лига Европы, стадион Камп Ноу.

Футболист, которым вдохновляетесь больше всего: Неймар, Джек Грилиш.

Команда, в которой хотели бы сыграть хотя бы один матч: Боруссия Дортмунд – потому что атмосфера трибун там непревзойденная.

Самая эмоциональная победа в карьере и болезненное поражение: Победа над Динамо Киев в Кубке – это были топ-эмоции. А поражение... каждое для меня болезненное.

Если бы могли вернуться во времени – какой матч сыграли бы еще раз: Ворскла – Оболонь.

Ваше главное увлечение вне футбола: Рыбалка и настольный теннис.

Если бы не футбол – кем могли бы стать: Электромонтером (Смеется).

Ваш девиз или любимая цитата, которая держит в форме: "Труд и труд все перетрут", – сказал Суханов в комментарии YeSport.

К слову, этого сезона Суханов провел за Оболонь три матча и уже успел отличиться двумя забитыми мячами.

Оболонь вышла на первое место в УПЛ, переиграв Рух во Львове – Лях и Суханов забили со штрафных на глазах Реброва