"Каждая победа дает нам силы для следующей игры": Гвардиола рассказал, что нужно сделать Ман Сити, чтобы одержать титул
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола похвалил свою команду за победу над Эвертоном в 36-м туре АПЛ.
"Между двумя матчами в полуфинале Лиги чемпионов нам пришлось провести сложный матч против Эвертона, недавно забившего пять мячей Брайтону. С первой минуты мы взяли игру в свои руки и провели отличный матч.
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Нам нужно одержать еще две победы, чтобы стать чемпионами. Соперник глубоко оборонялся, а его контратаки впечатляют – в этом аспекте он явно самый лучший в чемпионате. Но мы контролировали игру, действовали терпеливо и атаковали свободные зоны. Гюндоган прекрасно врывался в штрафную, это было очень и очень важно.
Каждая победа дает нам силы для следующей игры. Мы хорошо восстанавливаемся. Дальше – домашний полуфинальный матч с Реалом, что тут говорить? Я сказал игрокам, чтобы постарались расслабиться и делать то, что делали за последние 4-5 сезонов", – цитирует наставника "горожан" BBC.
Напомним, что Арсенал отстает от Манчестер Сити на четыре пункта в турнирной таблице АПЛ. У подопечных Гвардиолы есть одна игра в запасе.
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