Вчера, 3 апреля, столичный клуб переиграл Эшторил со счетом 2:1. Бенфика добыла важные три очка благодаря Трубину, который на 66-й минуте парировал пенальти.

Трубин отразил пенальти, помог Бенфике удержать победу – команда украинца продолжает борьбу за чемпионство

"Мы в точке, где каждая игра – решающая. Еще один шаг сделан! Впереди – Эштадио да Луж", – написал Анатолий на своей странице в Іnstagram.

Стоит отметить, что 10 мая команда украинского голкипера встретится со Спортингом – главным конкурентом в борьбе за чемпионство Португалии. Сейчас Бенфика возглавляет турнирную таблицу с 78 очками, тогда как Спортинг имеет 75 и игру в запасе.

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