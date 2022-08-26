Бразилец в новом клубе не будет играть под 14-м номером, который носил в мадридском Реале.

Каземиро, перешедший в Манчестер Юнайтед из Реала, остановил свой выбор на 18-м номере. Форма с фамилией новичка уже поступила в продажу, сообщили "красные дьяволы" в клубном Twitter.

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Ранее под 18-м номером играл Бруну Фернандеш, который в межсезонье выбрал "восьмерку". Перед португальцем эти цифры на спине носили Эшли Янг и легенда манкунианцев Пол Скоулз.

"Если говорить об игроках моего амплуа, то в детстве я увлекался игрой Зинедина Зидана, но в Манчестер Юнайтед моим кумиром всегда был Пол Скоулз. Он не слишком фактурный, однако был настоящим бойцом. Играл жестко, но честно. Его пасы на 50-70 метров – это что-то невероятное", – отметил 5-кратный победитель Лиги чемпионов.

Напомним, МЮ выложил за 30-летнего хавбека сборной Бразилии 70 миллионов евро. Каземиро подписал контракт на 4 сезона с опцией продления.

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