Бразильский опорник Каземиро оставил красивое послание мадридскому Реалу после своего перехода в Манчестер Юнайтед.

"Я прошел невероятный путь, о котором мог только мечтать. Надеюсь однажды вернуться в место, которое стало моим домом.

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Даже тысячи жизней мне не хватит, чтобы отблагодарить Реал и фанатов клуба за то, что они дали мне. Навсегда… Hala Madrid”, – написал Каземиро в своем твиттере.

К слову, в понедельник, 22 августа, бразилец проведет прощальную пресс-конференцию в Мадриде. В этот же день Манчестер Юнайтед, после двух туров занимающий в турнирной таблице АПЛ последнюю строчку, сыграет с Ливерпулем.

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