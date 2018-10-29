Каземиро: Счет 5:1 демонстрирует все, что сейчас происходит с Реалом, и виноват тут не тренер

Полузащитник Реала Каземиро попытался найти объяснение позорного поражения Реала в матче 10-го тура Ла Лиги против Барселоны (1:5).

"Дело не только в настроении и тактике, а во всем. Футболисты должны больше бегать и бороться. Счет 1:5 отражает то, что происходит с нами в этом катастрофическом сезоне. Мы все играем очень плохо. Мы недостаточно хороши и не можем обвинять в этом тренера, ведь на поле выходим мы, футболисты.

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Этот клуб требует большего, здесь ты обязан играть на максимуме. Надо сохранять спокойствие и быть терпеливыми. Говорить о тренере сейчас неправильно. Мы, игроки, виноваты в том, что происходит с Реалом. Нужно работать, чтобы улучшать игру. Весь сезон мы играем ужасно, все ужасные, и нужно брать на себя ответственность", – цитирует Каземиро Marca.

Напомним, после победы Барселона набирает 21 пункт и возвращается на вершину, подвигая Атлетико на вторую позицию. Реал лишь на 9-м месте, имея в активе жалкие 14 очков (менее половины от возможных).

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