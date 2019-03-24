Каземиро: Реалу не хватает Роналду

Хавбек Реала Каземиро признался, что команда чувствует отсутствие Криштиану Роналду.

"Конечно, мы скучаем за Роналду. Нам не хватает его так же, как любой другой команде, ведь Криштиану – лучший футболист в мире. Было очень приятно играть с ним в одной команде, но сейчас это не имеет никакого значения, ведь он выступает в другом клубе.

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Зидан? Мы уже знакомы с его философией и методами работы. Он является настоящим символом клуба – и как игрок, и как тренер. Все мы уважаем Зидана. Он вернулся, чтобы сделать все возможное для клуба", – передает слова Каземиро AS.

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