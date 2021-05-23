"Мы должны были выигрывать и ждать результата матча между Вальядолидом и Атлетико. Они сделали то, что должны были. Нам остается только поздравить их. Они выиграли Ла Лигу. Поздравляем. Мы в ожидании. Но самое главное – это мы.

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Мы боролись. Но когда Атлетико побеждал, мы уступали. Мы сделали много хорошего. Мы сделали то, что должны были. Мы работали так, как того требует эта эмблема. После 60-ти травм и коронавируса мы далеко прошли в Лиге чемпионов и до конца боролись в Ла Лиге.

Эта эмблема заставляет тебя бороться за победу во всех турнирах. Все игроки гордятся проведенным сезоном. Это был очень сложный год для нас. Изменения всегда нужны, если нет титулов. Но мы работаем", – цитирует Каземиро AS.

Заметим, команда Зидана финишировала второй в Примере, в полуфинале ЛЧ вылетела от Челси, а из Суперкубка "сливочных" выбил Атлетик. Борьба в Копа дель Рей завершилась для Лунина и Ко на стадии 1/16 поражением от Алькояно. Реал закончил игровой год без ни одного трофея – впервые с сезона 2009/10.

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