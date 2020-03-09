Каземиро: Поражение от Бетиса может стать роковым для Реала в борьбе за титул

Хавбек Реала Каземиро разочарован игрой своей команды в матче против Бетиса (1:2).

"Чтобы стать чемпионами, нам нужно играть хорошо в каждом матче, но сегодня мы не играли хорошо.

Неожиданное поражение команды Зидана в видеообзоре матча Бетис – Реал – 2:1

Если соперник оказался лучше, мы должны поздравить его и продолжать работать, ведь мы не показали тот уровень, который был в предыдущем матче. Мы играли не так, как с Барселоной.

Это поражение может стоить нам титула, но нам нужно двигаться дальше", – цитирует Каземиро Marca.

Фиаско с Бетисом отбросило Реал на вторую строчку Ла Лиги, вернув лидерство Барселоне, которая теперь опережает мадридцев на два очка.

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