toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БЕТИС - РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Каземиро: Поражение от Бетиса может стать роковым для Реала в борьбе за титул

14:41 39 Читати українською
Каземиро: Поражение от Бетиса может стать роковым для Реала в борьбе за титул
Бетис – Реал / Фото La Liga

Хавбек Реала Каземиро разочарован игрой своей команды в матче против Бетиса (1:2).

40’ Сидней
82’ Кристиан Тельо
 
Карим Бензема 45+3’
40’ Сидней
45+3’ Карим Бензема
82’ Кристиан Тельо

"Чтобы стать чемпионами, нам нужно играть хорошо в каждом матче, но сегодня мы не играли хорошо.

Неожиданное поражение команды Зидана в видеообзоре матча Бетис – Реал – 2:1

Если соперник оказался лучше, мы должны поздравить его и продолжать работать, ведь мы не показали тот уровень, который был в предыдущем матче. Мы играли не так, как с Барселоной.

Это поражение может стоить нам титула, но нам нужно двигаться дальше", – цитирует Каземиро Marca.

Фиаско с Бетисом отбросило Реал на вторую строчку Ла Лиги, вернув лидерство Барселоне, которая теперь опережает мадридцев на два очка.

Реал проиграл Бетису и упустил лидерство в Примере: полное фиаско Мадрида, бенефис Фекира и ветеранский аккорд Хоакина

blog_ava
Ювентус – Интер: Сарри отцепил претендента на Скудетто, а Дибала затмил Роналду, который из кожи вон лез в 1000-м матче
02:45
838
Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Бетис - Реал Мадрид Каземиро Каземиро
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
41
мин
Сассуоло
19:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук