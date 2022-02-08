"Вскоре мне исполнится 30 лет. Время бежит очень быстро. Я люблю находиться рядом с молодыми людьми: Вальверде, Камавинга, Винисиус, Родриго, Лунин. Мне нравится работать с такими игроками.

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Недавно на день рождения Милитао я напомнил ему: "Наслаждайся, потому что время проходит очень быстро". Кажется, только вчера он пришел в Реал 20-летним юношей. Я знаю, что футбольная карьера коротка. Когда ты перестаешь играть – в 35 или 38 лет, – ты все еще молод для повседневной жизни. Потому я хочу продолжать наслаждаться игрой и тренировками.

Я буду играть, пока получаю удовольствие от футбола. Когда я проснусь утром и не почувствую желания играть, я завершу карьеру", – цитирует бразильца AS со ссылкой на Panenka.

Напомним, в текущем сезоне Андрей Лунин сыграл за Реал в двух поединках Кубка Испании. Следующего шанса, похоже, придется подождать – команда Карло Анчелотти уже вылетела из турнира, а в чемпионат тренер доверяет исключительно Тибо Куртуа.

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