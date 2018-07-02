Каземиро: Мы можем проиграть Мексике, таков футбол

Хавбек сборной Бразилии Каземиро поделился ожиданиями на матч против Мексики в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

По мнению Каземиро, если Бразилия и проиграет Мексике, то покажет свою лучшую игру, сообщает официальный сайт ФИФА.

"Мы можем проиграть. Такой футбол.

Бразилия – Мексика: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Но я могу пообещать, что если такое случится – пусть это будет лучшей игрой Бразилии. Нас готовят к тому, чтобы мы отлично сыграли матч", – сказал Каземиро.

Матч 1/8 финала чемпионата мира Бразилия – Мексика состоится сегодня, 2 июля. Начало поединка – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.