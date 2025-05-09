Каземиро был одним из главных кандидатов на выход из Манчестер Юнайтед прошлой зимой, но выступления бразильца, особенно в Лиге Европы, заставили Рубена Аморима изменить мнение об опорнике, сообщает Goal.

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Отмечается, что 33-летний полузащитник имеет бесценные опыт и лидерские качества, которые могут пригодиться в следующем сезоне, когда Аморим будет проводить перестройку команды. Таким образом, Каземиро может остаться в Манчестер Юнайтед даже до конца своей карьеры.

К слову, опорник провел 39 матчей за МЮ в текущем сезоне во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 3 ассистами. Своими выступлениями Каземиро помог "красным дьяволам" добраться до финала Лиги Европы несмотря на ужасные результаты в турнирной таблице АПЛ – 15-е место (39 очков).

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