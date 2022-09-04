Каземиро будет зарабатывать в Манчестер Юнайтед "чуть больше", чем получал в Реале, а не вдвое больше суммы, как отмечалось раньше, сообщает The Sun со ссылкой на The Athletic.

Тен Хаг собрался учить Роналду – наставник МЮ объяснил, почему Криштиану мало играет

Интересно, что уровень его доходов может упасть до того, сколько он зарабатывал в Реале. Зависит это от результатов Манчестер Юнайтед – зарплату могут снизить, если "красные дьяволы" не выйдут в Лигу чемпионов.

Отметим, что Каземиро перебрался в Манчестер Юнайтед в конце этого лета и сыграл уже в 2 матчах, без результативных действий. За переход титулованного бразильца Реал получил 72+13 млн евро.

Манчестер Юнайтед выиграл 3 матч подряд в АПЛ – снова сухая победа на выезде, Роналду на грани шедевра, ЛЧ уже рядом