Каземиро может вернуться к уровню зарплаты в Реале – все зависит от выступлений МЮ в сезоне
Возможный провал Манчестер Юнайтед в текущем сезоне может ударить финансово по новичку команды Каземиро.
Каземиро будет зарабатывать в Манчестер Юнайтед "чуть больше", чем получал в Реале, а не вдвое больше суммы, как отмечалось раньше, сообщает The Sun со ссылкой на The Athletic.
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Интересно, что уровень его доходов может упасть до того, сколько он зарабатывал в Реале. Зависит это от результатов Манчестер Юнайтед – зарплату могут снизить, если "красные дьяволы" не выйдут в Лигу чемпионов.
Отметим, что Каземиро перебрался в Манчестер Юнайтед в конце этого лета и сыграл уже в 2 матчах, без результативных действий. За переход титулованного бразильца Реал получил 72+13 млн евро.
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