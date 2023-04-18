Журналист и комментатор Виктор Вацко назвал двух игроков Зари, которые в следующем сезоне вернутся в состав "бело-синих".

"Из этой Зари в следующем сезоне Динамо получит две добротные боевые единицы. Это Булеца и Бражко.

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Для меня 21-летний Бражко стал одним из открытий этого сезона. Может, в матче против СК Днепр-1 он не был таким топовым, но если смотреть на весь сезон в целом – он реально Каземиро из УПЛ.

Бражко дает объем, забирает, его тяжело пройти, но при этом он динамичный футболист, который хорошо работает с мячом. Посмотрим, как Бражко будет конкурировать в Динамо с капитаном Сидорчуком", – сказал Вацко в своей авторской программе "Вацко Live".

Напомним, оба футболиста находятся на контракте в Динамо, но пока не провели за главную команду ни одного матча.

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