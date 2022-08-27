"Каземиро в хорошей форме. Он хорошо занимался сам, а последние несколько дней работал уже с нашей командой. Есть шанс, что он выйдет в старте.

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У Марсьяля проблемы с ахиллом, он выбыл. Надо подождать, я не буду делать никаких прогнозов. Надеюсь, что в следующем матче он уже будет доступен", – цитирует Тен Хага Goal.

Напомним, МЮ сегодня на выезде сыграет против Саутгемптона, начало в 14.30. В прошлом туре "дьяволы" набрали свои первые очки, неожиданно одолев Ливерпуль.

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