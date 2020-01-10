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"Казалось, что это невозможно", – Симеоне прокомментировал камбэк против Барселоны и выход в финал Суперкубка Испании

10 января 00:57 245 Читати українською
"Казалось, что это невозможно", – Симеоне прокомментировал камбэк против Барселоны и выход в финал Суперкубка Испании
Диего Симеоне / Reuters

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне оценил выступление своих подопечных в полуфинале Суперкубка Испании против Барселоны (3:2).

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Этот триумф очень много значит для нас. Мы победили команду, которая является лучшей в мире по владению мячом и игрой в атаке.

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После 75-й минуты мы показали когти, у нас появились вера и стремление – это характеризует Атлетико. Казалось, что это невозможно, но у нас возникло ощущение – если мы сравняем счет, то сможем и победить. Для этого надо играть как команда. Барселона – одна из лучших команд в мире, наряду с Манчестер Сити и Реалом они на шаг впереди других. Но мы заслужили эти 15 минут концовки, эту радость и теперь сыграем в финале.

Мы знали, что у нас есть возможности бороться все 90 минут. Наш второй гол свел на нет усилия соперника. Мы почувствовали их разочарование. Важными стали и выход Льоренте и смена позиции Корреа, которые предоставили нам силы, подарили крылья. В эти последние минуты все увидели, на что мы способны", – приводит слова Симеоне AS.

Напомним, в финале Суперкубка Испании Атлетико будет противостоять соседям из Реала, игра состоится 12 января.

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Испания Атлетико Атлетико Суперкубок Испании Диего Симеоне Диего Симеоне Барселона - Атлетико
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