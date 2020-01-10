"Казалось, что это невозможно", – Симеоне прокомментировал камбэк против Барселоны и выход в финал Суперкубка Испании

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне оценил выступление своих подопечных в полуфинале Суперкубка Испании против Барселоны (3:2).

"Этот триумф очень много значит для нас. Мы победили команду, которая является лучшей в мире по владению мячом и игрой в атаке.

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После 75-й минуты мы показали когти, у нас появились вера и стремление – это характеризует Атлетико. Казалось, что это невозможно, но у нас возникло ощущение – если мы сравняем счет, то сможем и победить. Для этого надо играть как команда. Барселона – одна из лучших команд в мире, наряду с Манчестер Сити и Реалом они на шаг впереди других. Но мы заслужили эти 15 минут концовки, эту радость и теперь сыграем в финале.

Мы знали, что у нас есть возможности бороться все 90 минут. Наш второй гол свел на нет усилия соперника. Мы почувствовали их разочарование. Важными стали и выход Льоренте и смена позиции Корреа, которые предоставили нам силы, подарили крылья. В эти последние минуты все увидели, на что мы способны", – приводит слова Симеоне AS.

Напомним, в финале Суперкубка Испании Атлетико будет противостоять соседям из Реала, игра состоится 12 января.

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