"Казахстану будет трудно", – экс-тренер Милевского не верит в соперника сборной Украины на отборе к ЧМ-2022
Бывший наставник брестского Динамо, а ныне главный тренер казахского Кайрата Алексей Шпилевский оценил потенциал местной сборной.
"Сборная Казахстана будет соперником сборной Украины в отборе на чемпионат мира. Большинство казахских сборников играют в национальном чемпионате.
Сборная Казахстана потеряла капитана из-за допинг-скандала – он не сыграет против Украины в отборе на чемпионат мира
Какой уровень национальной команды и способна ли она дать бой Украине? Для сборной Казахстана это будет хорошая возможность дать знать о себе. Сделать это будет очень трудно. Украина – талантливая команда, отобрать очки у которой в этих матчах будет сложно", – заявил Шпилевский в интервью Футбол 24.
Напомним, Казахстан попал в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 он будет бороться с Францией, Украиной, Боснией и Герцеговиной и Финляндией.
Малиновский должен сделать сложный выбор – дилемма лидера сборной Украины, которая может поставить крест на Евро-2020