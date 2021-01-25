"Сборная Казахстана будет соперником сборной Украины в отборе на чемпионат мира. Большинство казахских сборников играют в национальном чемпионате.

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Какой уровень национальной команды и способна ли она дать бой Украине? Для сборной Казахстана это будет хорошая возможность дать знать о себе. Сделать это будет очень трудно. Украина – талантливая команда, отобрать очки у которой в этих матчах будет сложно", – заявил Шпилевский в интервью Футбол 24.

Напомним, Казахстан попал в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 он будет бороться с Францией, Украиной, Боснией и Герцеговиной и Финляндией.

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