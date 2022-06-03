У Казахстана не было никаких проблем в домашнем поединке против Азербайджана.

Лига наций, лига С, группа 3, 1 тур

Казахстан – Азербайджан – 2:0

Голы: Аймбетов, 50, 60

Казахи могли покинуть лигу С в прошлом сезоне, однако в плей-офф за выживание одолели Молдову. Азербайджан тогда занял третье место.

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Хозяева владели инициативой до перерыва, но почти без острых моментов. Азербайджанцы выглядели вообще безнадежно, редко переходя половину поля. Во второй половине преимущество подопечных Магомеда Адиева наконец-то материализовалось. Нападающий Астаны Абат Аймбетов открыл счет сильным ударом с 27-28 метров – рикошет не оставил шансов голкиперу. Вскоре Оразов должен был удваивать преимущество, но залез в маленький офсайд. Лайнсмен поднял флажок еще раз, когда Аймбетов оформил дубль эффектным ударом в падении. Проверка VAR помогла Казахстану – взятие ворот действительно было чистым.

Экс-представитель Колоса Анатаолий Нуриев вышел на 68-й минуте, однако ни он, ни один другой игрок Азербайджана не смог создать остроты – поражение гостей 0:2.

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