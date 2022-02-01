Сборная Украины забила самый красивый гол дня на Евро-2022 – идеальный заброс и завершение мастера
Футзальная сборная Украины порадовала фанатов яркими моментами в поединке против Казахстана (5:3).
"Сине-желтые" одержали победу в голосовании за лучший гол вчерашнего дня.
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Автором мини-шедевра стал Игорь Корсун. Зварыч выполнил идеальную верховую передачу, а партнер двумя касаниями обработал мяч и разобрался с кипером казахов Игитой. Этот гол позволил Украине удвоить преимущество и заставил соперника оставлять ворота пустыми.
Напомним, сегодня Грузия и Россия будут выяснять, кто выйдет на "сине-желтых" в полуфинале футзального Евро.
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