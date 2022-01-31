Матч Казахстан – Украина стартует в Амстердаме в 21:00 по Киеву. "Сине-желтые" драматично вышли в 1/4 финала со второго места группы А. Очень помогли сербы, которые в последнем туре уступали Нидерландам 0:2, но одержали волевую победу и посодействовали второму месту команды Александра Косенко. Украина же в групповом турнире дважды проиграла, но благодаря победе 6:1 над теми же сербами вышла в четвертьфинал.

Украина чудом пролезла в плей-офф футзального Евро-2022 – конкуренты подарили путевку в 1/4 финала

Это уже 6-й подряд плей-офф футзального Евро для украинцев. Наша сборная является постоянным участником турнира, а в 2001 и 2003 годах даже играла в финале. Впрочем, последние пять турниров завершались для "сине-желтых" именно на первой стадии плей-офф. Шанс прервать неприятную тенденцию.

Казахстан – мощный соперник, четвёртая команда в рейтинге УЕФА. Бронзовый призер Евро-2016 и четвёртая команда последних чемпионатов Европы и мира. Казахстан выиграл группу B, набрав 7 очков. Лишь Словения смогла не проиграть подопечным бразильца Кака – 4:4. Финны с итальянцами разгромно уступили (2:6 и 1:4 соответственно). Лучший результат на Евро – 3-е место в 2016-м. В матче с Украиной команде не помогут дисквалифицированные Тайнан и Эдсон. Кроме них, в составе казахов есть еще два натурализованных бразильца – Игита и Дуглас.

Где смотреть матч Казахстан – Украина онлайн? Поединок показывает официальный транслятор UA:Перший. Смотреть игру онлайн можно на сайте "Суспільне Спорт" по этой ссылке. Победитель поединка в полуфинале будет противостоять сильнейшему в дуэли России и Грузии. Эти команды сыграют свой четвертьфинал 1 февраля.

Стартовые составы:

Казахстан: Игита – Кнауб, Турсагулов, Дуглас Жуниор, Оразов.

Запасные: Атантаев, Карагулов, Валиуллин, Абкаликов, Есенаманов, Токаев, Сагындыков.

Украина: Ципун – Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич.

Запасные: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Педяш.