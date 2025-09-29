Реал прибыл в Казахстан на матч Лиги чемпионов с Кайратом.

Международный аэропорт Алматы принял участников Лиги чемпионов. В понедельник, 29 сентября, в южную столицу прибыли игроки Реала в рамках главного клубного турнира Европы. В делегации "бланкос" нашлось место для клубной легенды Роберто Карлоса, который в сезоне 2011/12 выступал на болотах за Анжи.

Реал освистали казахские болельщики в аэропорту – видео холодной встречи с фанатами

Футболисты Реала были явно удивлены приемом. Особое впечатление на футболистов произвело исполнение гимна Лиги чемпионов на традиционных казахских инструментах.

Матч Кайрат – Реал будет сыгран во вторник, 30 сентября. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

Атлетико унизил Реал в дерби – магия Альвареса, 10-й забитый мяч Мбаппе, Гюлер оформил гол+пас и стал антигероем