Бывший соперник сборной Украины за выход на чемпионат мира 2022 года решил сменить наставника.

Новым исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана стал Андрей Карпович, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

УЕФА готовит увеличение количества участников чемпионата Европы до 32 команд

41-летний экс-коуч Кызыл-Жар СК сменил на этом посту Талгата Байсуфинова.

Напомним, по итогам отборочной кампании на ЧМ-2022 сборная Казахстана заняла последнюю строчку в своей группе, набрав всего три очка. В этой же группе выступали сборные Франции, Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Ближайший матч Казахстан проведет 24 марта против Молдовы в раунде плей-офф за сохранение прописки в дивизионе C Лиги наций.

"Х*йло? Його свої з’їдять живцем": як наш легіонер польської Краковії рятує українських біженців, або Куди рветься серце